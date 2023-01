Grande Fratello Vip 7 | Edoardo Donnamaria | Se lunedì mi fanno passare come una mer*da vado via

(Di giovedì 26 gennaio 2023), dopo la lite con Antonella Fiordelisi, teme che gli autori delVip 7 possano montare la puntata in maniera tale da farloper il carnefice. La lite tra Antonella Fiordelisi edha generato tanta tensione all'interno della casa delVip 7. Il volto di Forum teme che la puntata del 30 gennaio sia montata contro di lui, in quel caso, ha minacciato, lascerebbe quella sera stessa il programma. Stamattina ci siamo svegliati con la minaccia di Antonella Fiordelisi di abbandonare il programma, ora è l'altra metà dei Donnalisi che si dice pronto a salutare tutti. Il litigio traed Antonella è scoppiato perché ...

Giornata numero 129 per il 'Vip' e i vipponi cercano di affrontare le lunghe ore dentro la Casa riflettendo sul proprio passato. Questa volta è toccato a Davide Donadei , che si è lasciato andare a confidenze ...Ginevra Lamborghini "sfida" Elettra, dopo il GF Vip arriva "Una voce per San Marino" Dopo ilVip , anche Ginevra Lamborghini si aggiunge alla lista di partecipanti alle selezioni, ...

GF Vip, Antonella ha un attacco di panico: "Non ce la faccio più, torno a casa" (Video) Today.it

Gf Vip, la casa invasa dai topi: la scoperta choc (e ne entrano 2) Libero Magazine

Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi lancia un’accusa choc contro Edoardo Donnamaria: “Mi… Il Fatto Quotidiano

Edoardo sbotta contro Antonella: Hai detto che ti ho messo le mani addosso, sei fuori di testa Fanpage.it

Da piccoli andavamo allo stadio, mia madre si portava un cane bianco e uno nero. Da grande, l’unica volta che la vidi dal vivo, fu a Napoli proprio con mio fratello, una partita che finì zero a zero”.Continua lo sfogo di Antonella , in crisi con il fidanzato Edoardo Dopo aver parlato con Sarah Davide , la ragazza va in cucina per esprimere il proprio disappunto. Lì trova… Leggi ...