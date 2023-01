Governo | Pasdaran e Ayatollah | come cambia il potere in Iran

... con ilche ha inviato sul posto la polizia in assetto antisommossa per mantenere la ... l'establishment economico iraniano legato ai potenti Guardiani della rivoluzione (i cosiddetti) ...Da una parte iliraniano intima alle potenze straniere di non intromettersi nelle vicende ... come agisce con la popolazione Il gruppo "Sepah", guardiani della rivoluzione, ha il ...

Teheran minaccia Bruxelles dopo il voto sui pasdaran Agenzia Nova

Ue: quarto pacchetto di sanzioni all'Iran, ma per i Pasdaran nulla di fatto RaiNews

Il Governo e lo sciopero dei distributori. Intervista al presidente di ... Radio Radicale

La grande marcia degli iraniani a Strasburgo: "L'Ue inserisca i Pasdaran tra le organizzazioni terroristiche" la Repubblica

Il destino dell'Iran passa dai pasdaran L'HuffPost

Intervista al direttore dell'Institute for Global Studies: "Mancano una leadership e un elemento capace di aggregare". Sulle sanzioni avverte l'Ue ..."Nella seduta odierna del Consiglio Ue Esteri i ministri hanno adottato un nuovo pacchetto di sanzioni nei confronti dell'Iran, colpendo chi guida la ...