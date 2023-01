Golf | azzurri al Dubai Desert Classic - Sport - Altri Sport - quotidiano net

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Dopo le buone prestaizoni in Qatar i fratelli Molinari e Guido Migliozzi scendono in campo nel secondo appuntamento stagionale con le Rolex Series. Field di alto livello con la stella Rory ...

Dopo le buone prestaizoni in Qatar i fratelli Molinari e Guido Migliozzi scendono in campo nel secondo appuntamento stagionale con le Rolex Series. Field di alto livello con la stella Rory McIlroy ...Sul percorso dell’Emirates Golf Club a Dubai, nella 34ª edizione del torneo, debutto nel 2023 di Rory McIlroy, numero uno mondiale. Nel field lo statunitense Patrick Reed e il messicano Abraham Ancer.