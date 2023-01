Gli ultimi sondaggi | le intenzioni di voto

Leggi su panorama

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano il rafforzamento della coalizione di centrodestra al governo mentre all'opposizione se il M5S continua la sua crescita. La corsa al rialzo di Fratelli d'Italia ha una battuta d'arresto ma i voti persi dal partito del premier sono rimasti nella coalizione, divisi tra FI e Lega. Importanti anche le rilevazioni in vista delle prossime elezioni regionali, in Lombardia e Lazio, dal forte valore politico nazionale. Questo l'ultimoo legato al Lazio (Ipsos): - Francesco Rocca (centrodestra): 41,2%- Alessio d’Amato (centrosinistra): 34,1%- Donatella Bianchi (Movimento 5 Stelle): 19,6% Questo quello per la Lombardia (Winpoll) - Attilio Fontana (centrodestra): 41,3% - Letizia Moratti (Az/Iv): 27,6% - Pierfrancesco Majorino ...