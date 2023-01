Gli ascolti Dazn volano | l’ultimo turno di Serie A è stato il secondo più visto della stagione

Leggi su sportface

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Glidi. Il diciannovesimodiA, ultimo del girone di andata, ha sfiorato i 7,0 milioni di ascoltatori ed è diventato ilpiùdall’inizio del campionato 2022/2023. Un assist è arrivato anche dal calendario: è stata infatti una giornata senza partite in contemporanea e disputata su quattro giorni. Sono due le partite che hanno superato il milione di audience: Juventus-Atalanta con 1,6 milioni di persone e Lazio-Milan che raggiunge quota 1,4 milioni. Anche il prossimonon prevederà partite in contemporanea. Riflettori puntati sul ‘Maradona’ che ospiterà il big match Napoli-Roma, in programma domenica 29 gennaio alle 20.45. SportFace.