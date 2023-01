Giustizia | “applicazione delle nuove norme è fase delicata” Meloni incontra Nordio

(Di giovedì 26 gennaio 2023) La presidente del Consiglio, Giorgia, hato questo pomeriggio a Palazzo Chigi il ministro della, Carlo, per discutere dei prossimi provvedimenti in tema di. "Dare ai cittadini unagiusta e veloce è una priorità assoluta di questo governo e un impegno che abbiamo preso con gli italiani. Siamo determinati a mantenerlo nel più breve tempo possibile", dichiara. Intanto, emerge un quadro in chiaroscuro quello del sistemanel nostro Paese. Il primo presidente della Cassazione, Pietro Curzio, lo scrive nelle prime righe del suo discorso che legge davanti al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al ministro della, Carlo, e il ...

'L'delle nuove norme è come sempre la fase più critica e delicata. In questo caso poi, ... come nel nostro caso, praticamente tutti i settori del vasto mondo della, che ha una ...... ma valuterà eventuali errori didella norma e della legge o violazioni procedurali. ... Manovra stipendi, la procura Figc ha chiesto una proroga alla indagini Ma il conto con la...

Giustizia, applicazione nuove norme delicata. Meloni incontra Nordio IL FOGLIETTONE

Giustizia, quadro in chiaroscuro, e il Guardasigilli Nordio vede il premier Meloni e punta sul dialogo RTL 102.5

Nordio e la «pazienza di Giobbe» sulla Giustizia: non lascio, le critiche mi stimolano Corriere della Sera

Giustizia: Masi (Cnf), bilancio negativo, avvocati ai margini NT+ Diritto

Nordio all'inaugurazione dell'anno giudiziario: «Riforma della giustizia possibile solo con una leale collaborazione» Corriere Roma

Se i problemi della giustizia continuano ad essere trattati come ai tempi dei Guelfi e dei Ghibellini (e dei Neri e dei Bianchi), non vi sono vie di uscita. Vediamo quali sono i problemi, uno per uno, ...(Agenzia Vista) Roma 26 Gennaio 2023 “La riforma della Giustizia è urgente e necessaria, necessarie perché l’Italia ogni anno a causa della lentezza dei procedimenti nella giustizia civile perde oltre ...