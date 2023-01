Giulia De Lellis su Real Time con Manuele Mameli | quando inizia Call of Beauty

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 26 gennaio 2023)Deè pronta per una nuova avventura televisiva. Undal titoloof, programma make up e sulla bellezza nel quale si cimenterà l’influencer dopo la conduzione di Love Island. La Desembra pronta a tornare in tv con questa nuova sfida. Chi ci sarà al suo fianco? Chi affiancherà la Denel programma Si tratterà di un programma nel qualeDeverrà affiancata da, conosciuto dal pubblico dei social come ‘glam artist’ di Chiara Ferragni.è il truccatore di numerosi vip che lavorano sui social e in tv ed è originario di Cagliari. Tra i volti noti dello spettacolo e della musica che ha truccato ...