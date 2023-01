Giorno della Memoria | al Palazzo Reale di Napoli il Coro di Voci Bianche del San Carlo

(Di giovedì 26 gennaio 2023) In occasione del, un concerto gratuito dal titolo “La storia di Brundibar” con il racconto dell’unico superstite che allora aveva 13 anni esenatrice Liliana Segre. In occasione del2023, venerdì 27 gennaio alle ore 18.00, presso il Teatro di Corte delsi terrà un concerto

Nella seconda metà di gennaio (e fino a qualchefa) il ministeroSalute ha provveduto prima al richiamo e poi al ritiro dai supermercati di alcuni lotti di riso segnalati per rischio chimico . Le confezioni in questione, se acquistate, ...La lettera approfondimento Perù, quintodi sciopero. Nuova marcia a Lima "Proponiamo di mettere sotto accusa Dina Ercilia Boluarte Zegarra, presidente in caricaRepubblica, per motivi di ...

«Giorno della Memoria, costruiamola per i nostri giovani» Corriere Fiorentino

Giorno della Memoria, studenti pugliesi in viaggio con la Storia RaiNews

Giorno della Memoria, il museo di Auschwitz-Birkenau esclude Mosca dalla cerimonia Il Fatto Quotidiano

Giorno della Memoria: medaglie d’onore a sette cittadini italiani deportati nei lager PisaToday

Appuntamento allo stadio Carlo Castellani di Empoli nel Giorno della Memoria, il prossimo 27 gennaio per un confronto con testimonianze legate alla figura di Carlo Castellani promosse dal ...PENNA SANT’ANDREA – Venerdì 27 gennaio (Giorno della Memoria), alle ore 10, l’ex soldato ed ex deportato IMI (Internato Militare Italiano) in Polonia, Giovanni Paolone (Classe ...