Giorno della Memoria | a Dalmine due pietre d’inciampo dedicate a Giuseppe Graziotti e Angelo Amboni

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 26 gennaio 2023). In occasione del, il Comune diha organizzato una serie di iniziative: venerdì 27 gennaio la giornata inizierà con la Cerimonia “”, organizzata in collaborazione con la Provincia di Bergamo, l’Istituto Bergamasco per la StoriaResistenza e Dell’Età Contemporanea (ISREC) e l’Associazione Storicase. Alle 10.30, infatti, una pietra verrà posata in Piazza Libertà (indi), mentre alle 11 verrà collocata la seconda in Piazza Vittorio Emanuele III (indi). In serata, alle 21 e presso la Biblioteca di, ...