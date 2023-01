Giornata della Memoria | Isaac Herzog ospite all' Europarlamento

(Di giovedì 26 gennaio 2023) "Oggi sono qui come presidente dello Stato di Israele, lo Stato del popolo ebraico, ma il mio cuore e i miei pensieri sono rivolti ai miei fratelli e alle mie sorelle uccisi nell'Olocausto"....

Isaac Herzog, presidente d'Israele ha salutato così i deputati dell'Europarlamento a Bruxelles, in occasioneinternazionalememoria per le vittime dell'Olocausto: milioni di ......leader nel mondocustomer experience è stata ancora una volta protagonistafiera ... Vincenzo Gilberti ha raccontato l'importanza di questae le novità in agenda: 'Il progetto '...

Il presidente La Russa non va all’incontro in Senato con Modiano e gli studenti sulla Shoah Il Fatto Quotidiano

Giornata della Memoria. Auschwitz, la ferita inguaribile dell’umanità RaiNews

Giornata della Memoria, giovani Rom sulle tracce del “Porrajmos” Corriere

Un fine settimana di riflessione con gli eventi per la Giornata della Memoria. Ma anche teatro e mostre RiminiToday

Giornata della memoria: ecco cosa hanno previsto Rai Mediaset e Sky Libero Magazine

I numeri sono cresciuti nel 2020, durante i mesi della pandemia. A distanza di quasi tre anni ... il volontario è l’unica persona che l’anziano incontra durante la giornata. L’unica con cui scambia ...Prenditi cura della tua pelle scegliendo i migliori prodotti per una rasatura perfetta. Scopri le offerte di Amazon sugli accessori Philips scelti apposta per te. Pulire casa non è mai semplice, anzi ...