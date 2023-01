Giornata della Memoria | concerti | cori ebraici e visite nei musei Ecco le principali iniziative in Campania

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Il 27 gennaio, nella data simbolica dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz scelta per celebrare il Giorno, la Direzione regionalerinnova l’invito a coltivare lanei, luoghicollettiva, per commemorare le vittime dell’Olocausto e promuovere, insieme agli studenti e alle Scuole del territorio, l’educazione ai valoripace, del rispetto,dignità di ogni individuo, la cultura dell’accoglienza e dell’inclusione, attraverso l’arte e, in particolare, la musica. Capace di unire popoli e aprire all’incontro e al dialogo, la musica ha attraversato in varie forme il dramma dell’Olocausto: oltre che ad accompagnare il passaggio dei deportati, le orchestre ...