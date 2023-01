Giornata della Memoria | a Montalto l’incontro con gli studenti per parlare della Shoah

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 26 gennaio 2023)– “Si dice che la storia non si ripeta, ma si può rinnovare”. Sono le parole che Elena Servi, testimone, rivolge ai ragazzi per far sì che quanto accaduto non si replichi. Nella suggestiva sala grande del Complesso Monumentale San Sisto, venerdì 27 gennaio a partire dalle ore 10:30, si svolgerà la commemorazione delle vittime dell’Olocausto. Alla presenza dell’amministrazione comunale,dirigente e delle classi terze dell’Istituto Comprensivo Statale didi Castro, il Dott. Emanuele Eutizi introdurrà la storia di Elena Servi, Presidente dell’Associazione “La piccola Gerusalemme” di Pitigliano, Commendatore dell’Ordine al MeritoRepubblica, onorificenza conferita dal Presidente Mattarella nel ...