Giornata della Memoria 2023 | gli speciali appuntamenti Rai | Mediaset | La7 e Sky

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Gli ErediShoah In occasionedi venerdì 27 gennaioin onore delle vittime dell’Olocausto, tutte le reti televisive dedicheranno parteloro programmazione alla triste ricorrenza. Un modo per non dimenticare il genocidio avvenuto ai tempiSeconda Guerra Mondiale. Vediamo insieme tutti gliprevisti., Rai RAI 1 Oltre a Binario 21, il programma condotto da Fabio Fazio in prima serata – dalle 20.30 - per raccontare la storiasenatrice Liliana Segre, Rai 1 darà spazio alle celebrazioni ufficiali dal Quirinale, con una diretta, dalle 9.55, all’interno di uno ...