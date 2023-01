Giorgio Locchi | Altaforte Edizioni riporta in libreria il fondamentale saggio del grande filosofo non conforme

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Milano, 26 gen – Leno inuno dei grandi classici della storiografia non: L’Essenza del Fascismo, di. Arricchito da un ulteriore testo die da due saggi di Philippe Baillet e Adriano Scianca, l’agile volume intende gettare uno sguardo originale sulle rivoluzioni nazionali della prima metà del Novecento, contestando le interpretazioni storiografiche più faziose o fuorvianti. Pubblicato originariamente nel 1981, ildiintendeva smorzare gli entusiasmi della destra successivi alla Intervista sul fascismo di Renzo De Felice, spiegando che ilstorico reatino aveva sì avuto il merito di accostarsi al fascismo senza ...

Le edizioni Altaforte riportano in libreria uno dei grandi classici della storiografia non conforme, "L'Essenza del Fascismo", di, arricchito da un ulteriore testo die da due saggi di Philippe Baillet e Adriano Scianca. Pubblicato originariamente nel 1981, il saggio diintendeva smorzare gli ...Roma, 19 gen - Da maestro misconosciuto a punto di riferimento europeo. Il destino della ricezione dinell'ambiente non conforme è singolare. Fino a dieci, quindici anni fa, il nome dell'intellettuale era confinato al ricordo di quanti lo avevano personalmente conosciuto. Una minoranza ...

Altaforte riporta in libreria Giorgio Locchi: nuova edizione per "L'essenza del fascismo" Secolo d'Italia

"L'essenza del fascismo", Altaforte riporta in libreria Giorgio Locchi Adnkronos

Le rivoluzioni nazionali del Novecento viste da Locchi nel nuovo libro di Altaforte Il Primato Nazionale

Giorgio Locchi tra Nietzsche e Wagner | CulturaIdentità CulturaIdentità