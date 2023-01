Giorgia Rossi | occhio alla scollatura | dettagli roventi | gli occhi cadono proprio lì FOTO

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 26 gennaio 2023)oltrepassa i limiti sul web: la nota giornalista ha messo in mostra il suo décolleté presentandosi con unastraordinaria. Nella lista delle giornaliste più brave e famose della nostra televisione non puòmancare. La romana, in tutti questi anni, ha girato per le principali reti e al momento lavora Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.