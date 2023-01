Giorgi e Figà-Talamanca restano in carcere Ancora veleni sul Qatargate

(Di giovedì 26 gennaio 2023), arriva un altro capitolo nella tortuosa vicenda dei casi di corruzione all'interno del Parlamento europeo. Francescoe Niccolòdovranno rimanere in. Lo hanno deciso i giudici del tribunale di Bruxelles al termine dell'udienza. Lo comunica la Procura federale belga in una nota. Nella sua ordinanza, la Camera di Consiglio ha confermato la carcerazione preventiva dei due indagati. Francescoe Niccolòerano comparsi davanti alla Camera di Consiglio del tribunale di prima istanza di Bruxelles. Se questa decisione viene impugnata entro 24 ore, le persone interessate compariranno presso la Corte d'Appello di Bruxelles entro quindici giorni, scrive la Procura. Intanto non si placano i ...

... Francescoe per il direttore dell'Ong 'No peace whitout justice' Niccolò- Talamanca nell'ambito dell'inchiesta Qatargate. La prossima udienza sull'eventuale scarcerazione dei due ...Restano per ora in carcere in Belgio il segretario (autosospeso) di No Peace Without Justice Niccolo' Figa' Talamanca e l'ex assistente parlamentare di Pier Antonio Panzeri, Francesco, direttamente coinvolti nel Qatargate. Questa la decisione della Procura.

