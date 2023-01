Gioiella Prisma chiamata ad una prova di forza | contro la Gas Sales Piacenza sarà lotta senza esclusione di colpi

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Domenica alle 15.30 laTarantoin Emilia per affrontare la Gasal Pala Banca, in anticipo televisivo su Volleyballworld.tv. Dopo la bruciante sconfitta con Padova di domenica scorsa, privo dell’opposto Stefani ancora in fase di recupero dopo l’infortunio nella gara con Verona, il team ionico ha recentemente annunciato l’acquisizione di un nuovo atleta, l’opposto Ibrahim Lawani, arrivato dalla Francia, che si aggiunge alla squadra già da questa settimana. I rossoblù stanno quindi lavorando sull’affiatamento con il nuovo componente e sui nodi che sono emersi nel match con Padova, per ritrovare l’energia e l’approccio giusto per affrontare una vera e propria corazzata e tentare l’impresa. La Gastra tutte le ...