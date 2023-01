giàtre volte in passato L'uomo in precedenza era già statoaltre tre volte a pene più severe per altrettanti episodi simili denunciati in più ospedali della ...L'uomo in precedenza era già statoaltre tre volte a pene più severe per altrettanti episodi simili denunciati in più ospedali della provincia. Prima delle sue dimissioni la Ulss aveva già ...

Ginecologo condannato (per la quarta volta) per abusi sessuali Today.it

Violenta l'ennesima paziente durante la visita, ginecologo condannato per la quarta volta ilgazzettino.it

Abusi sessuali, il ginecologo Severino Antinori assolto perché «utilizzò manovre di natura terapeutica» Corriere Milano

Ginecologo dell'ospedale di Narni non si accorse della malattia della madre e la bimba morì: condannato ilmessaggero.it

Ginecologo dell'ospedale di Narni non si accorse della malattia della madre e la bimba morì: condannato Virgilio

Un ginecologo di 55 anni, ex dipendente dell'azienda sanitaria Ulss 2 di Treviso, è stato condannato oggi alla pena di sei mesi di reclusione per aver ...TREVISO - Un ginecologo di 55 anni, ex dipendente dell'azienda sanitaria Ulss 2 di Treviso, è stato condannato oggi, 26 gennaio, alla pena di sei mesi di reclusione per aver praticato ...