Gina Lollobrigida | l’avvocato di Andrea Piazzolla | “Lei costretta a lasciare parte dell’eredità al figlio” VIDEO

(Di giovedì 26 gennaio 2023) L’eredità diè diventato argomento scottante da quando la star ci ha lasciato.di, Antonio Ingroia, ha parlato delle ultime volontà dell’artista e come di fatto sia statadalla legge italiana ail 50% dei suoi averi al. Nello studio di Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai 1 il legale dell’assistente della Lollo ha spiegato: “mi chiese come poteva fare per diseredare suo, io le risposi che la legge italiana non prevede una decisione simile. Così è stataad adeguarsi alla legge”. È poi intervenuto ilstesso che ha sottolineato: “Non ho ancora realizzato nulla di quello che è ...

Rigau intervenire in diretta a Mattino 5 News per raccontare la sua versione dei fatti: è la sua verità sulle nozze con...Ultima a dipartire la novantacinquenneil cui funerale è stato forse il più sobrio di tutti, al netto delle orrende beghe familiari " tra tentativi di interdizione legale e liti ...

Tiziana Rocca, l’amica che ha organizzato i funerali di Lollobrigida: «Le scelte del testamento non mi hanno... Corriere della Sera

Gina Lollobrigida e i bambini di Ariccia, la foto venduta all'asta a New York: «Quei soldi per il nostro orato ilmessaggero.it

Il grande romanzo popolare di Gina Lollobrigida raccontato in tv Corriere TV

Dopo la presenza come ospite alla scorsa puntata di Domenica In Andrea Piazzolla, l’ex factotum di Gina Lollobrigida, è stato a La Vita in Diretta per parlare dell’eredità che la “bersagliera” gli ha ...Un vero e proprio colpo di scena. Andrea Piazzolla, il factotum di Gina Lollobrigida non percepirà un centesimo dell'eredità che gli ha lasciato l'attrice dopo la sua… Leggi ...