Gianmarco Pozzecco svela i piani “italiani” di Paolo Banchero

La Nazionale italiana di basket torna a Livorno dopo 27 anni. Gli Azzurri di coach, già sicuri di un posto al Mondiale, giocheranno al PalaModigliani contro l' Ucraina giovedì 23 febbraio alle ore 21.00 il penultimo match della FIBA World Cup 2023 Qualifiers. Il ...carlo mornati roberto mancini sandro campagna fefe de giorgiEstratto dell'articolo di Luca Valdiserri per il 'Corriere della Sera' 'Dopo il Giappone, l'Italia è il Paese più vecchio al mondo'. Il ...

Gianmarco Pozzecco: "L'Italia deve lavorare sui 18enni, essere una ... Eurosport IT

Gianmarco Pozzecco: "Ai miei tempi eravamo figli di p*****a, ora c'è ... BasketUniverso

Basket, Gianmarco Pozzecco su Banchero: "Ci ha dato una disponibilità di massima, deciderà a fine stagione" OA Sport

Basket, Gianmarco Pozzecco: “La mia Italia come una famiglia. Banchero Felice di avere una chance” La Stampa

Due giorni con Gianmarco Pozzecco per 40 giovani imprenditori Prima Milano Ovest

Radio DEEJAY annuncia l'accordo di partnership con la Lega Serie A di basket. A Deejay Chiama Italia, Marco Spissu racconta la sua carriera con qualche aneddoto: "Pozzecco è come un compagno di squadr ...Sulla svolta della carriera non ha dubbi: “Credo che ogni anno sia stato importante ma l’anno che è arrivato Pozzecco a Sassari è stato fondamentale per me perché credo mi abbia dato tanti minuti in ...