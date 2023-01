GF VIP sfida Sanremo 2023 | ecco quando va in onda il reality durante la settimana del Festival

... ' Le Iene ', ' Grande Fratello' e, appunto, ' C'è posta per te '. ' Sentir parlare dimi sembra assurdo , sarebbe irragionevole e decisamente presuntuoso da parte mia e di chiunque lo ...Così come anticipato da Dagospia , Mediaset ha deciso di mandare regolarmente in onda anche Le Iene e il Grande Fratello. "Sentir parlare dimi sembra assurdo, sarebbe irragionevole e ...

Mediaset sfida Sanremo: i programmi in onda nelle serate del Festival Today.it

Sanremo 2023, Mediaset sfida la Rai. Da C'è posta per te al Gf Vip: i programmi dal 7 all'11 febbraio su Canal ilmessaggero.it

GF Vip 7, torna il doppio appuntamento settimanale: quando, che giorno Roccarainola.net

Ascolti tv, lunedì 23 gennaio 2023: Black Out Vite sospese (21%), Grande Fratello Vip 2022 (19.1%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Black Out – Vite Sospese contro il Grande Fratello Vip: chi ha vinto ... Fanpage.it

Nonostante la tarda ora, nella Casa più spiata d’Italia c’è ancora chi preferisce scambiare due chiacchiere con i propri compagni piuttosto che lasciarsi andare tra le braccia di Morfeo. In veranda, M ...Sanremo 2023, Maria De Filippi svela perché sfiderà Amadeus con C'è posta per te durante la finalissima del Festival della Musica.