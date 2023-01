GF VIP | nuovi concorrenti al Grande Fratello Vip | entrano Matteo Diamante e Clarissa Selassiè? Ultime news

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Nel corso delleore, sono emerse delle indiscrezioni in merito aiingressi all’interno delVip 7. A spoilerarli ci ha pensato Alessandro Rosica che, con un post sui social, ha riferito testuali parole: “E invece vi do l’ennesimo spoiler scoop GF Vip targato Rosica Alessandro. L’altro nome che vogliono dentro è niente popò di meno che, infatti la princess potrebbe entrare proprio insieme a’.del GF VIP? Stando sempre alle dichiarazioni di Rosica, i due farebbero il loro ingresso non come, ma come ospiti per ...