“GF VIP” 7 | nuovi ingressi nella casa | ci sarà anche l’ex fidanzato di una concorrente

Leggi su tvzap

(Di giovedì 26 gennaio 2023) News Tv.del “Grande Fratello Vip” potrebbero esserci. Il reality show, come sappiamo, andrà in onda fino ad aprile. Il conduttore Alfonso Signorini ha bisogno di facce nuove per creare ulteriori dinamiche. La produzione avrebbe addirittura in mente il nome deldi unadel “GF VIP” 7. (Continua…) LEGGI: Furto al “GF VIP” , pesanti accuse: la regia costretta a censurare “Grande Fratello Vip” 7,La settima edizione del “Grande Fratello Vip” entra nel vivo. La convivenza ormai è diventata insostenibile dopo più di tre mesi. La tensione si taglia con il coltello e le discussioni sono all’ordine del ...