Gf Vip 7 | Edoardo Donnamaria minaccia di lasciare la Casa | “Se Antonella nella puntata di lunedì…”

Leggi su isaechia

(Di giovedì 26 gennaio 2023)Fiordelisi edstanno vivendo momenti estremamente difficili all’interno delladel Grande Fratello Vip. Durante le scorse ore abbiamo assistito ad un duro scontro tra i due, la cui causa sembrerebbe essere in parte anche Oriana Marzoli. Precisamente, durante l’ultimaandata in onda,ha nominato la venezuelana, mandandola al televoto. Una volta conclusa la diretta e successivamente ad un confronto con la diretta interessata, il ragazzo si è detto pentito della sua scelta., dal suo canto, in un primo momento è sembrata contenta della presa di posizione del suo fidanzato, salvo poi ammettere: Hai sbagliato tutto. Evidentemente hai paura a metterti contro il gruppetto. Da lì ...