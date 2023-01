Gf Vip 7 | arriva lo scontro infuocato tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro | ecco cosa sta succedendo

Leggi su isaechia

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Dopo giorni di guerra fredda, è esplosa l’ira funesta dinei confronti diDal. I due Vipponi non si rivolgevano la parola dalla puntata andata in onda lunedì sera. I due aerei da parte dei fan hanno però acceso la miccia! La modella venezuelana ha provato ad avvicinarsi all’ex tronista di Uomini e Donne e… apriti cielo! L’imprenditore l’ha accusata di pensare solo a come passare la settimana della nomination: Tanto non capisci niente come al solito, questa non è una novità. Ci sta la settimana della nomination, è giusto. Però ieri quando facevi la deficiente con Luca… Da qui la scatenata reazione di: Posso dire grazie alla gente anche se lui pensa che io lo faccio per gli aerei Mi sta facendo passare come una che sta facendo questo perché è ...