Gespi Augusta | quando la sostenibilità ambientale è una delle mission aziendali

Leggi su tpi

(Di giovedì 26 gennaio 2023) A livello globale, l’attenzione alle varie tematiche che riguardano l’ambiente è sempre maggiore; a tutti i livelli, o quasi, politici e no, qualcosa sta cambiando per quanto riguarda le tematiche della cosiddetta green economy, delladell’ambiente, della transizione ecologica. Per questo crescente e necessario interesse (è in gioco il futuro del nostro pianeta) dobbiamo sicuramente ringraziare le nuove generazioni che moltissimo si sono impegnate affinché i temi ambientali fossero debitamente considerati da chi è deputato a fare scelte operative. È però giusto, se vogliamo dare a Cesare quel che è di Cesare, riconoscere anche il fattivo contributo di molte realtà imprenditoriali che hanno compreso, fin dai primi momenti, che le aziende avrebbero avuto un ruolo e responsabilità enormi in ambito ecologico. Fra le tante aziende che hanno compreso quanto ...