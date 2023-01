Germania | attacco terroristico su un treno regionale verso Amburgo

Leggi su panorama

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Due persone sono state uccise e sette sono rimaste ferite in unavvenuto ieri pomeriggio su unche da Kiel viaggiava). Quattro dei sette feriti hanno riportato lesioni lievi mentre, secondo i resoconti dei media, tre persone sono attualmente in pericolo di vita. Ad attaccare i viaggiatori armato di coltello è stato un uomo identificato come Ibrahim A., 33 anni, palestinese apolide. Secondo le prime informazioni è arrivato innel 2014. Prima ha vissuto nel Nord Reno-Westfalia, poi nello Schleswig-Holstein e oggi è in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo. Secondo quanto riportato dai media tedeschi, dal suo arrivo inha commesso diversi reati qui ...