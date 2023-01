Gerard Pique | la prima foto con Clara sui social FOTO

(Di giovedì 26 gennaio 2023) L’ufficialità, in fondo, l’aveva data Shakira con quella strofa sulla Twingo (a proposito la canzone ha toccato 208 milioni di visualizzazioni). Stavolta però, c’è anche ladella nuova fidanzataChia Martì. Ha 23 anni, è di Barcellona e lavora come modella. Intanto, dalla Spagna fanno sapere che Shakira avrebbe intenzione di pubblicare una nuova canzone. Secondo i bene informati “sarà più esplicita della precedente”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da? (@3) SportFace.

Giusto un paio d'ore di silenzio e poiPiqué ha iniziato a rispondere a tono all'ex moglie infuriata. Per prima cosa si è presentato ad una trasmissione radiofonica con al polso un Casio nuovo ... Shakira sfoga la sua rabbia: guerra mediatica con Piqué. Dopo la Twingo, il Casio e la replica ufficiale da ...

Piqué e Clara, la nuova fidanzata, trovano il modo per fare arrabbiare ancora di più Shakira Piqué pubblica la prima foto con la sua fidanzata, con la giovane compagna Clara Chia Marti, la Twingo, per ...