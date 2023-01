(Di giovedì 26 gennaio 2023) Nell’ultima puntata del GF Vip,è finito ine rischia di essere eliminato dal reality. Quella che lo vede protagonista è unaniente affatto semplice, in quanto il giovane Vippone va a scontrarsi con altre due concorrenti altrettanto forti: Nikita e Oriana.in, i dubbi delloNelle... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Nell'ultima puntata del GF Vip ,è finito in nomination e rischia di essere eliminato dal reality . Quella che lo vede protagonista è una nomination niente affatto semplice, in quanto il giovane Vippone va a ...Milena Miconi e Attilio Romita prendono in giroAl Grande Fratello Vip i due hanno posto in essere alcuni comportamenti nei confronti del tiktoker che stanno facendo particolarmente discutere. Gf Vip, Daniele Dal Moro toglie il ...

Gf Vip 7, Guendalina Tavassi: “George Ciupilan Mi ha sorpreso negativamente Isa e Chia

George Ciupilan: "Ho cercato di essere il più coerente possibile con me stesso" - Mediaset Infinity Grande Fratello

Gf Vip, Milena Miconi e Attilio Romita offendono George Ciupilan: perchè tanta cattiveria su di lui leggo.it

I consigli di Daniele Dal Moro per George Ciupilan - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

George Ciupilan, il lungo post dello staff e l'illazione sulla nomination a 3 con Nikita e Oriana: “Strano, molto strano” Novella 2000

George Ciupilan, lo staff fa delle insinuazioni sulla nomination "Molto strano", i dubbi sul televoto che vede il Vippone a rischio.Milena Miconi e Attilio Romita prendono in giro George Ciupilan Al Grande Fratello Vip i due hanno posto in essere alcuni comportamenti nei confronti del tiktoker che stanno facendo particolarmente ...