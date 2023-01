Ci eravamo abituati a vederli muti e imperturbabili all'angolo dei giocatori, spesso alla ricerca di modi - più o meno plateali - per aggirare il divieto di dare suggerimenti durante i match. Ora che ...Napoleone (Valerio Mastandrea), tra Tom Cruise in Magnolia e Terence Stamp in Yes Man , è un... Daniele (Gabriele Cristini) è un giovane youtuber costretto daia creare video in cui si ...

Genitori, guru e grandi ex: così si allenano i semifinalisti di Melbourne La Gazzetta dello Sport

I guru delle sette Semprenews

Stasera in TV: in onda “Assassinio sull’Orient Express” e “Mama’s boy” Liveunict | Magazine sull'Università di Catania

Fabio De Luigi al cinema nel film “Tre di troppo” Tv Sorrisi e Canzoni

Mattarella, il guru del digitale che non ti aspetti. L'analisi di Keybiz Key4biz.it

Per Nole il grande ex Ivanisevic (e prima fu Becker), Tsitsi tra il papà e Filippoussis, Khachanov e Paul si affidano a storici coach ...