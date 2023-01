Gender gap | a Milano il progetto Mentorship | 267 donne arrivate ai vertici della carriera per formare 555 ragazze

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Il primodi empowerment femminile nato all'interno del Patto per il Lavoro: Marcegaglia, Soldi, Belli, Urquiola, Ferretti e tante altrein un rapporto di scambio cone giovanidai 16 ai 30 anni

Mentorship Milano è un'iniziativa fatta dalle donne per le donne che vuole contribuire a ridurre ile anche prevenire il fenomeno di "rinuncia" alla carriera, come previsto dall'Agenda ...Unda colmare In una ricerca italiana2 del 2020 condotta dall'Osservatorio Talents Venture e STEAMiamoci sulnelle facoltà STEM, è emerso che " secondo il sistema informatico Excelsior ...

Il primo progetto di empowerment femminile nato all'interno del Patto per il Lavoro: Marcegaglia, Soldi, Belli, Urquiola, Ferretti e tante altre donne in ...I divari di genere continuano a caratterizzare il nostro Paese. Con un tasso di occupazione femminile pari a circa il 49% nel 2022 (popolazione 15-64 anni) l’Italia è con la Grecia ...