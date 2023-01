GdS – Calciomercato | report Fifa 2022 | boom parametri zero | numeri da pre-Covid

(Di giovedì 26 gennaio 2023) 2023-01-26 15:23:18 In tema di news ditiene banco in queste ore quanto riporta la rosea: Lo ha reso noto lanel suoannuale sugli affari internazionali. Le operazioni gratuite sono l’85% del totale, i brasiliani i più acquistati Andrea Ramazzotti 26 gennaio– Milano Laha diffuso oggi il suoannuale sui trasferimenti internazionali nel mondo del calcio. Il dato principale è contenuto nell’introduzione firmata da Emilio García Silvero, capo dell’ufficio legale. “Nel– si legge – i trasferimenti internazionali di giocatori professionisti non solo sono tornati ai livelli pre-pandemia, ma li hanno addirittura superati di oltre il 10%. E’ stato raggiungendo il record storico di 20.209 operazioni, di cui 2.843 con spese di trasferimento”. Una ...

Ci sarà tempo fino al 31 gennaio alle ore 20, quando le porte delsi chiuderanno. C'è ancora spazio per colpi importanti. Il Palermo vuole entrare nella griglia dei playoff, e credere ...Adesso che è fatta per Verre , Martella diventa più di un'idea. L'ultimatum dato alla Sampdoria sembra aver funzionato, il centrocampista torna in rosanero a distanza di otto anni e completa un ...

Verre sbarca a Palermo, Martella sempre più vicino e per il centrocampo spunta Praszelik Giornale di Sicilia

GdS svela: “Inter, la priorità del club nell’ultima settimana di mercato” fcinter1908

Gds – Pronta l’offerta del PSG per Skriniar, ma l’Inter non sembra convinta Passione Inter

Il Palermo lascia il ritiro di Roma e si tuffa sul mercato: per la fascia sinistra strada in salita per Azzi Giornale di Sicilia

Palermo a un passo da Tutino, Pierozzi rescinde il contratto Giornale di Sicilia

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato del Palermo e l’arrivo di Martella. In via di definizione anche l’affare che dovrebbe portare in rosanero Bruno Martella, ...L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato del Palermo con l’imminente arrivo di Verre tra le fila dei rosanero. Un rinforzo (Verre) in mediana preso nella tarda ...