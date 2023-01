Gazzetta – ‘McKennie non è da Arsenal’ | il padre è una furia | ‘Che vi siete fumati?’ | Mercato

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 26 gennaio 2023) 2023-01-26 09:51:26 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciodella GdS: Weston McKennie all’Arsenal? Non un grande affare per i Gunners. A pensarla così tanti tifosi del club londinese, attualmente in testa alla Premier League. Sui social si è scatenato un vero e proprio dibattito sulle qualità dell’americano in forza alla Juventus, e a entrare nell’arena è stato proprio ildel centrocampista. Quest’ultimo è sceso in campo per difendere il figlio, e non è andato leggero nel rispondere ad un utente che ha scritto testualmente “McKennie non ha il quoziente intellettivo creativo e posizionale per giocare con Arteta”. Furiosa la risposta di John McKennie che ha tuonato: “Che cosa ti fumi? Dimmelo così ne prendo un po!”. Un botta e risposta che non è passato inosservato ...