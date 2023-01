Gas Di Petrolio Liquefatti

Leggi su 20migliori

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Cos’è il (GPL)? Il (GPL) è una miscela di idrocarburi, principalmente composta da propano e butano. Il GPL viene prodotto durante la raffinazione delgrezzo e può essere utilizzato come combustibile per motori a combustione interna, cucine, riscaldamento e altri usi industriali. Il GPL è una fonte di energia pulita ed efficiente ed è una delle principali fonti di energia rinnovabile. Il GPL viene prodotto durante la raffinazione delgrezzo, che viene raffinato in vari prodotti petroliferi, come benzina, gasolio, olio combustibile, gas naturale, ecc. Durante il processo di raffinazione, ilgrezzo viene scomposto in vari componenti, tra cui alcuni idrocarburi più leggeri, come il propano e il butano. Questi componenti vengono poi raffinati ulteriormente per produrre il GPL. Quali ...