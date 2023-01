Fumogeni in campo durante la partita Latina-Taranto | Daspo per due tifosi

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 26 gennaio 2023)– Il Questore di, nel quadro delle attività dirette a contrastare il fenomeno delle violenze in occasione di manifestazioni sportive, ha emesso il 18 gennaio u.s., un provvedimento di Divieto di Accedere a Manifestazioni Sportive (), previsto dalla normativa sulla tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni sportive, nei confronti di duedella squadra del. I duelaCalcio 1932-” che si è svolta l’8 ottobre 2022 presso lo stadio Francioni, accendevano deisugli spalti, per poi lanciarli sulda gioco mentre era in corso la. Per tali fatti, grazie anche alle ...