Fu scoperto dagli astronauti | L’occhio del Sahara è impressionante

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Avete mai sentito parlare deldel? Fu, guardate un po’ qua: davvero! Si tratta di un’incredibile scoperta fatta da un gruppo diche dallo spazio ha osservato una strana e gigantesca formazione localizzata nel Nord Africa, in particolare nel deserto deldel(curiosauro.it)Il ritrovamento ha subito destato grande interesse da parte della comunità scientifica, la quale ha subito dato inizio a studi approfonditi riguardo al fenomeno. Tanto che oggi quella nota comedelo Struttura di Richat è considerata una delle formazioni geologiche più spettacolari di sempre. Ma che cos’è ...

...Terra e uno degli ammassi stellari più studiatiastronomi. Tra le centinaia di stelle che fanno parte del gruppo c'è Hip 21152, un astro simile al Sole di circa 750 milioni di anni,......Emirati Arabi alle Mauritius, da Singapore a Cipro alle isole caraibiche: imprese ... Ma la società di Anderson dichiara apertamente di vendere allotitoli delle aziende di cui indaga ...

Lago scoperto per caso a Roma: ora rischia di scomparire WIRED Italia

Il gas algerino «scoperto» da Giorgia Meloni | il manifesto Il Manifesto

Auto di lusso destinate al riciclaggio: scoperto traffico da milioni di euro LA NAZIONE

Capolavoro di Raffaello scoperto in UK. Non da esperti, ma dall ... Londra, Italia

Asteroide appena scoperto sta per sfiorare la Terra: sarà 100 volte ... Fanpage.it

Il movimento delle placche tettoniche sulla Terra sono la conseguenza di un interno dinamico del nostro pianeta, a differenza di Marte, su cui non sono stati rilevati fenomeni analoghi, per cui il ‘pi ...Un presunto traffico di auto di pregio destinate al riciclaggio e all’esportazione è stato scoperto dalla polizia stradale di ... è stata fermata dagli agenti di Arezzo. Dalle indagini, ancora in ...