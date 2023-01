Frontiere | rimpatri e visti | von der Leyen spedisce il piano ai leader Ue

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Accelerare sui, rafforzare leesterne e affrontare i movimenti secondari. È ilsu cui punta la Commissione europea nell'immediato in attesa che venga approvata la riforma strutturale del Patto sulla Migrazione e l'Asilo. Le misure sono contenute in una lettera inviata dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der, indirizzata ai capi di Stato e di governo in vista del Consiglio europeo del 9 e 10 febbraio. Per l'Esecutivo Ue "affrontare la realtà che i ritardi e le lacune nelle procedure di frontiera e dio comportano un costo reale per l'efficacia di tali politiche" e per questo bisogna lavorare con i paesi terzi. Tra le richieste della Commissione aiUe figura anche l'idea di considerare "le differenze tra ...

...e dei. Nei nostri finanziamenti esterni, stiamo superando in modo significativo l'obiettivo del 10% per la spesa relativa alla migrazione. Quest'anno i progetti di gestione dellee ......e dei. Nei nostri finanziamenti esterni, stiamo superando in modo significativo l'obiettivo del 10% per la spesa relativa alla migrazione. Quest'anno i progetti di gestione dellee ...

Controllo delle frontiere, cooperazione con i Paesi d'origine e ... EuNews

Migranti, von der Leyen spedisce il piano ai leader Ue: frontiere, rimpatri e visti Il Tempo

Hotspot nei Balcani, rimpatri e pattugliamenti in Africa: ecco il piano von der Leyen per frenare i flussi mi… La Stampa

Più rimpatri di migranti irregolari: la nuova strategia Euronews Italiano

Commissione Ue sui rimpatri: chi non ha diritto a protezione ... EURACTIV Italia

Accelerare sui rimpatri, rafforzare le frontiere esterne e affrontare i movimenti secondari. È il piano su cui punta la Commissione europea ...Roma Viaggi sempre più lunghi. E sempre più costosi. Più di 1.000 chilometri per la Geo Barents e tre giorni di navigazione per raggiungere La Spezia, 1.500 chilometri e tre giorni e mezzo di rotta co ...