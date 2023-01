Fosca Innocenti 2 | anticipazioni 3^ puntata 27 gennaio 2023 | Cosimo si allontana

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 26 gennaio 2023) La programmazione di2 prosegue senza sosta con la messa in onda della terzavenerdì 27. In questo appuntamento, la poliziotta sarà alle prese con un'indagine che la riguarda da vicino. La sua amica Ginevra è stata quasi uccisa da un colpo di arma da fuoco. Come se non bastasse, dovrà fare fronte ai problemi con, il quale si allontanerà da lei. Inoltre dovrà trovare il modo di evitare la vendita del casale da parte di Lapo.2, trama terzasi chiude in se stesso e siLa terzadisi intitola «Il diario dell'anima» e vedrà la nostra protagonista ...