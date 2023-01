Forte dei Marmi | maxi furto con spaccata da Louis Vuitton

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Colpo grosso nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 gennaio 2023 alla boutiquedidei, in via Giosuè Carducci, in pieno centro. I ladri hanno sfondato la vetrina con l'auto e si sono impossessati di borse, portafogli e accessori vari che erano a portata di mano e poi sono fuggiti a bordo di un'auto facendo perdere le tracce L'articolo proviene da Firenze Post.

