" Forse fa la pilota ". L'altra battuta choc di Fedez su Emanuela Orlandi

Da giorni, il nome di Fedez circola molto in relazione alla puntata del podcast Muschio Selvaggio dedicata a Emanuela Orlandi . La risata del rapper in relazione alla scomparsa della ragazza nel 1983 ...La risata - 'Intanto possiamo dire Non l'hanno mai trovata': dopo aver pronunciato queste parole riferite a Emanuela Orlandi, Fedez è scoppiato a ridere nel corso del suo podcast 'Muschio Selvaggio'. ...

Dopo la risata sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, è emerso un altro comportamento poco consono di Fedez nei confronti di Emanuela Orlandi ...“E’ una frase che fa pensare che evidentemente sia mancata” aveva detto il conduttore, a cui Fedez ha risposto: “O che faccia la pilota”. In queste ore in tantissimo hanno aspramente criticato Fedez ...