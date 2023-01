Foppapedretti punta ad espandersi all’estero con due importanti fiere internazionali

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Ha salde radici in Italia, dove è leader nel mercato prima infanzia e nell’arredamento per la casa, ma è pronta a espandere i rami del suo “albero delle idee”, simbolo aziendale, anche. In questo 2023a consolidarsi nei mercati esteri dove è già presente, ma l’obiettivo è di conquistare anche nuovi Paesi. Ecco perché questo sarà un anno di grandi partecipazioni aper l’azienda di Grumello del Monte, oltre alla conferma della presenza anche al rinomato Salone del Mobile, dopo il ritorno in grande stile dello scorso anno alla kermesse milanese con l’anteprima di una collezione dedicata ai mobili da esterno. Il primo apmento internazionale riguarda il settore dedicato alla prima infanzia: da oggi e fino a ...

Assai Asse da Stiro in legno Naturale 109,99è sinonimo di prodotti in legno, realizzati con grande cura in un contesto perfettamente minimalista chealla ...Assai Asse da Stiro in legno Naturale 109,99è sinonimo di prodotti in legno, realizzati con grande cura in un contesto perfettamente minimalista chealla ...

Infanzia e prodotti per la casa: Foppapedretti punta all'estero con le ... L'Eco di Bergamo

Come nascono sedie e assi da stiro 44 studenti a lezione di sostenibilità da Foppapedretti BergamoNews.it

Coppa Italia: alla Final Four Perugia, Milano e Piacenza Tuttosport

Foppapedretti 3Chic: il trio che punta sull'eleganza Cercapasseggini

A Catanzaro l'inaugurazione del nuovo negozio “Kasanova ... CatanzaroInforma

Grumello del Monte. Le collezioni bimbo alla Fiera Baby Kid Spain di Valencia da oggi al 28 febbraio mentre l’arredamento casa sarà alla Fiera Ambiente di Francoforte dal 3 al 7 febbraio. Ha salde rad ...