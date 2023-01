Floro Flores | “Napoli | il punto di forza di Spalletti? Far sentire tutti importanti”

(Di giovedì 26 gennaio 2023) A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto Antonio, ex calciatore. -afferma- Queste le sue parole: “La Roma mi ricorda il mio debutto, gli anni più belli della mia vita. Ilfarà la partita, proverà a divertire, mentre la Roma farà una partita di carattere. Ildidiè stato che ha fattoi giocatorial centro del progetto, sia con i fatti che con le parole. -prosegue- Molti allenatori parlano, lui ha fatto anche i fatti. È un fuoriclasse, bisogna fare i complimenti alla società. Non ci sono differenze tra il ...

A Radio CRC, nel corso della trasmissione "Si Gonfia La Rete" di Raffaele Auriemma, è intervenuto Antonio, ex ...La Lega Calcio a 8 torna in campo con i quarti di finale della Coppa Italia. Dopo aver passato il turno ai danni del BVB, grazie alle giocate di Moscardelli e, il Totti Weese vuole iniziare al meglio l'anno e proseguire l'avventura in Coppa. Totti e compagni se la vedranno contro l'Ancos Roma reduce dal successo contro l'Atletico ...

Esclusiva- Floro Flores a Radio CRC: “Il punto di forza di Spalletti è ... GonfiaLaRete

Floro Flores, furto nella casa di Udine: presi soldi, gioielli, abiti e borse per oltre 80mila euro ilmattino.it

Furto in casa dell'ex Napoli Floro Flores: ecco a quanto ammonta il bottino Corriere dello Sport

Ladri a casa di Floro Flores, colpo da 80mila euro Il Friuli

Sport| Bari nelle mani di Antenucci. Perugia, precedenti ok Antenna Sud

Favorevoli i precedenti in Puglia per il Bari contro il Perugia: in 22 incontri il bilancio è di 12 vittorie, 4 pareggi e soltanto 5 affermazioni del grifo. Ultimo incrocio ...A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto Antonio Floro Flores, ex calciatore del Napoli: “La Roma mi ricorda il mio debutto, gli anni più belli della mia vita. Il N ...