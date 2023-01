Flavio Briatore interviene sul flirt con Barbara d' Urso | ecco la verità

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 26 gennaio 2023)d'hanno davvero unin atto? I due sono stati avvistati un po' di settimane fa da alcuni giornalisti di Diva e Donna in reciproca compagnia. Stando a quanto trapelato dalle foto, i due sembravano essere molto in sintonia, ma non c'è mai stata una conferma ufficiale o un evento particolarmente degno di nota che rivelasse con certezza cosa ci sia tra loro. Ebbene, dopo un po' di tempo, a chiarire tutto è stato l'imprenditore., infatti, ha rilasciato un'intervista sul magazine Nuovo in cui ha parlato della sua vita privata. Tra i vari argomenti è uscito anche quello inerente l'ipoteticocond'e lui ha raccontato come stanno davvero le ...