Firenze | incentivi per rottamare le auto più inquinanti | bandi aperti fino al 30 giugno

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Per i residenti c'è il criterio dell'Isee che fa variare i contributi in base alle possibilità economiche mentre nell'altra sezione è prevista la possibilità di fare domanda per chi ha ...

Per i residenti c'è il criterio dell'Isee che fa variare i contributi in base alle possibilità economiche mentre nell'altra sezione è prevista la possibilità di fare domanda per chi ha ...Questo risultato è stato raggiunto lavorando molto anche sulla società,statali e aumento ... seguita dae Palermo, mentre Catania, Bergamo e Trento si prendono le prime tre posizioni ...

Firenze, incentivi per rottamare le auto più inquinanti: bandi aperti ... LA NAZIONE

Incentivi auto 2023: i requisiti per ottenerli QN Motori

Nuovo anno, nuovi incentivi per l'acquisto di nuove auto 055firenze

Pronto soccorso, i medici di Firenze: “Non bastano gli incentivi economici” LA NAZIONE

Agevolazioni studenti, attiva da oggi la Musei civici – Unifi card ... UniFI

Per i residenti c’è il criterio dell’Isee che fa variare i contributi in base alle possibilità economiche mentre nell’altra sezione è prevista la possibilità di fare domanda per chi ha un’impresa ...Continuano gli incentivi per privati e imprese per fare domanda per i contributi per la rottamazione delle auto più inquinanti (diesel fino a Euro 5) e ...