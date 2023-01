(Di giovedì 26 gennaio 2023) Settanta giorni trascorsi in un mondo completamente bianco, avvolta in un nulla glaciale a 360 gradi. La capitana dell'esercito britannico ...

Settanta giorni trascorsi in un mondo completamente bianco, avvolta in un nulla glaciale a 360 gradi. La capitana dell'esercito britannico ...Un momento collettivo aperto al pubblico gratuitamentea esaurimento posti ( su prenotazione cliccando qui ) nato dalla collaborazione tradel '900 e Città di Torino con il sostegno del ...

Fino al Polo Sud da sola: il nuovo record di Harpreet Chandi. "Credete sempre in voi stessi" - Luce Luce

Elezioni Lazio, Tidei (Terzo Polo): D'Amato più forte di Rocca, ma ... Fanpage.it

Giorno della Memoria al Polo del '900: concerti e iniziative fino al 31 ... TorinOggi.it

«LaPresse, il polo dell’informazione si quota alla City di Londra» Corriere della Sera

Il magistrato antimafia Alfonso Sabella incontra gli studenti del Polo Liceale “Mazzatinti” Gualdo News

Pensioni. I pubblici dipendenti che hanno già compiuto 67 anni, e hanno quindi raggiunto l'età della pensione di vecchiaia, potranno, «su base ...La proposta è in un emendamento del senatore De Poli al decreto Milleproroghe. Non è il primo tentativo di questo tipo nella sanità, per la federazione di medici e chirurghi "Miope, inefficace e ingiu ...