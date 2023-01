Fine sostegno mai In un orizzonte nebuloso | nessuno oggi può escludere una guerra diretta

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Esercitarsi in previsioni sul conflitto in Ucraina si è rivelata spesso una pratica fallace. Per questo le rassicurazioni di Biden o Scholz lasciano il tempo che trovano: l'Occidente deve porsi il tema delle ulteriori possibili forme di coinvolgimento e del grigio che può esserci fra una vittoria e una sconfitta. Bertolotti (Start Insight): "Le guerre sono imprevedibili, l'Afghanistan insegna..."