Fine dell' era delle plusvalenze fittizie? Anche il governo è stufo del calcio

Leggi su iltempo

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Nuovi aiuti agli italiani e un occhio ale alle polemiche per la partita che si sta giocando nei tribunali federali. Il ministro'Economia, Giancarlo Giorgetti, in occasione'evento Telefisco del Sole 24 Ore, è intervenuto sulla situazione economica del Paese: “Prima del 1 aprile ilinterverrà per prorogare le misure di mitigazione dei costi'energia per famiglie e imprese, ma in forma diversa rispetto a quella che abbiamo visto fino ad oggi, che è figlia'emergenza. Promuovere la crescita - dice ancora l'esponentea Lega - è la via maestra per ridurre il debito. La massa del debito si può affrontare solo promuovendo la crescita con Next generation Eu e liberando l'energia imprenditoriale”. Poi uno sguardo al Pnrr: “Le risorse ci sono ...