FEMMINILE | SI CHIUDE IL GIRONE DI ANDATA A PUNTEGGIO PIENO

Leggi su seriea24

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Perugia, 24 gennaio 2023 – 21 punti in sette gare, nessun gol subìto. Numeri importanti per il Perugia Women cheildi. A questo si aggiunge l’accesso alle seminali di Coppa Italia di categoria che si disputeranno prossimamente. Una squadra che ha dimenticato in fretta la retrocessione in Eccellenza puntando forte sul lavoro di campo dove piano piano si è formato un gruppo che lotta e combatte in ogni partita. “Siamo contenti di questa prima fase del campionato – spiega il vice presidente e direttore della squadra Mauro Lucarini – le ragazze, lo staff tecnico e i vari collaboratori hanno fatto un buon lavoro. Al di là dei risultati sul campo, la nostra speranza è quella di far crescere il movimentocoinvolgendo sempre più bambine e ...