Fedriga | “In Friuli sconto del 50% su bus e treni per over 65”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 26 gennaio 2023) PORDENONE – “Un provvedimento che prevede lodel 50% sugli abbonamenti su tutti i mezzi del trasporto pubblico locale per chi ha più di 65 anni e che si somma alle agevolazioni già in essere da tempo per gli studenti. Una scelta che, attraverso unoimportantissimo del 50 per cento, va incontro alle famiglie rispetto alle difficoltà attuali dovute agli aumenti dei prezzi ma che risponde anche a una necessità di sostenibilità incentivando l’utilizzo dei mezzi pubblici. Si tratta di una misura che in questo momento porta la nostra Regione a essere tra le più virtuose a livello nazionale”. Lo ha dichiarato il gnatore delVenezia Giulia, Massimiliano, questa mattina dopo l’approvazione della delibera che prevede l’avvio dellodel 50 per cento sugli ...