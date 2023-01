Fedez | un' altra battuta su Emanuela Orlandi scatena le critiche | ' È il cielo? Forse fa la pilota'

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Nuova pioggia diin arrivo per. Dopo la pessima figura (della quale si è scusato in seguito) sul tema, spunta un altro spezzone dal podcast ' Muschio Selvaggio ', nel ...

... due 15enni massacrano il cassiere con 29 sassate al volto e scappano con l'incasso Cosa ha dettoNell'ultimo episodio del podcast 'Mucchio Selvaggio', checonduce insieme a Luis Sal, l'...Nel giro di poche ore è diventato virale lo spezzone in cuiscoppia in una sonora risata. Quarantotto ore dopo diventa virale un altro spezzone (sempre della stessa puntata), con un'...

Emanuela Orlandi, altra battuta di Fedez: "È in cielo Forse fa la pilota" La7

Fedez, spunta un'altra battuta su Emanuela Orlandi: "È in cielo Forse fa la pilota" TGCOM

Fedez, altra battuta infelice su Emanuela Orlandi: 'E' in cielo Forse fa la pilota' Repubblica TV

Fedez, altra battuta su Emanuela Orlandi: «Il papa dice che è in cielo Forse fa la pilota» Corriere TV

Fedez, altra battuta su Emanuela Orlandi: «Il papa dice che è in cielo Forse fa la pilota» Notizie - MSN Italia

Nuova pioggia di critiche in arrivo per Fedez. Dopo la pessima figura (della quale si è scusato in seguito) sul tema Emanuela Orlandi, spunta un altro spezzone dal podcast ...Nuova pioggia di critiche in arrivo per Fedez. Dopo la pessima figura (della quale si è scusato in seguito) sul tema Emanuela Orlandi, spunta un altro spezzone dal podcast ...